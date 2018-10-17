Организаторш казино в Балакове оштрафовали по 5 и 10 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 07:56 2018-10-17T07:56:06+03:00

Они промышляли своей незаконным делом почти два года

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В Саратовской области осудили Юлию Аблаеву, Елену Лавренову, Анастасию Борисову, Наталью Ромодину и Анну Габалову. Женщин признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные группой.

- С 10 июня 2015 года по 17 мая 2017 гражданки сговорились с саратовцем и организовали казино с использованием интернета на рынках и в нежилом помещении Балакова, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Во время осмотра места преступлений следователи изъяли более 20 игровых комплектов для игр.

Уголовное дело возбуждено по материалам полиции.

Злоумышленницы признались в своих преступлении. Суд удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного преследования и назначил Аблаевой, Борисовой, Ромодиной и Габаловой штраф по 5 тыс. рублей, а Лавреновой — 10 тыс.