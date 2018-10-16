Саратовский облсуд: Мы не должны были передавать документы в тюремную больницу

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-16T16:58:18+03:00

Сергей Хуторной скончался в ОТБ-1 из-за того, что ему не сообщали, что он свободен

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Как «КП-Саратов» уже сообщала в публикации «В Саратове заключенному после освобождения не дали умереть на воле», в июне этого года Заводской районный суд постановил о досрочном освобождении Сергея Хуторного по состоянию здоровья. После апелляции надзорной прокуратуры 20 сентября уже областной суд принял решение оставить в силе решение Заводского районного суда Саратова и немедленно освободить Сергея Хуторного из тюремной больницы.

Однако осужденному еще две недели не сообщали, что он свободен, он так и умер в ОТБ-1.

Оказалось, что из-за сердечной болезни Сергей Хуторной не мог присутствовать на вынесении приговора об освобождении, в этом случае он мог освободиться прямо из зала суда. Документы об этом, которые должны были поступить в ОТБ-1, так и не пришли, вплоть до сегодняшнего дня. Эту информацию «КП-Саратов» в официальном комментарии подтвердили в УФСИН России по Саратовской области.

Саратовский областной суд также заявил, что все положенные документы об освобождении Хуторного были отправлены в суд первой инстанции.

- Документы об освобождении Хуторного в ОТБ-1 должен был передать не областной суд, который рассматривал апелляцию, а Заводской районный суд, изначально принявший это решение, — пояснили «КП-Саратов» в Саратовском областном суде. — Свою работу мы выполнили четко. После подтверждения законности решения об освобождении Хуторного в течение недели, как и положено по инструкции, переслали все необходимые документы в суд первой инстанции, то есть в Заводской районный суд Саратова.

«КП-Саратов» продолжает следить за ситуацией по поводу освобождения Сергея Хуторного и его дальнейшей смерти через две недели в тюремной больнице. В ближайшие дни свои комментарии об этом «КП-Саратов» обещали предоставить в суде Заводского района.