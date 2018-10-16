На фестивале Янковского в Саратове на сцену вышла лошадь
В Саратове на четвертом всероссийском театральном фестивале имени Янковского зрители увидели на сцене лошадь.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», она открыла спектакль драмтеатра имени Федора Волкова из Ярославля.
Коллектив привез на фестиваль «Чайку. Эскиз» по пьесе Антона Чехова. Спектакль поставил режиссер Евгений Марчелли. В 2016 году постановка была выдвинута на российскую премию «Золотая маска» в шести номинациях.
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В спектакле используется лошадь, на ней героиня пьесы Нина Заречная (актриса Юлия Хлынина) скачет на свое дебютное выступление.
- На гастролях мы используем местных лошадей. Свою не возим, — пояснил режиссер.
Кроме того, главная героиня по ходу действия ныряет в огромный аквариум, который появляется на сцене. Он символизирует озеро.
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Роль Ирины Аркадиной исполняет Анастасия Светлова, выпускница саратовской театральной школы. Она очень тепло отзывалась о своем педагоге Валентине Ермаковой. В любви к саратовской земле признался Владимир Майзингер, в спектакле он играет брата Аркадиной. Он рассказал, что его родители жили в республике немцев Поволжья. В детстве он часто приезжал в Саратов.
Необычную трактовку классической пьесы Чехова зрители приняли с восторгом.
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