Чиновники минтранса снова обещают перевозки по Волге на "Метеорах"

СЕГОДНЯ 07:21 2018-10-17T07:21:57+03:00

Эти суда уже больше года стоят на приколе без использования

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Замминистра транспорта области насчитал 36 тыс. пассажиров, которые проедут по водному маршруту Саратов — Сабуровка — Вольск — Балаково — Хвалынск.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с публичных слушаний по бюджету, которые прошли 16 октября, такие планы минтранс строит на 2019 год.

При этом в ходе слушаний было заявлено, что перевозки по Волге будут осуществляться с помощью скоростных судов. По всей видимости, имелись в виду корабли на подводных крыльях, типа "Метеор", три подержанных экземпляра которых закупил в 2017 году один из местных предпринимателей.

Напомним, несмотря на многочисленные обещания чиновников, реальностью эти перевозки в 2018 году не стали. Несколько месяцев назад владелец судов выставил их на продажу. Субсидий, которые ему обещали на пассажирские перевозки, он так и не дождался. Простаивая, суда приносят ему существенные убытки за счет дороговизны их хранения.

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