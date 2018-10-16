На петровском заводе «Молот» устанавливают новые станки
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил Петровск. Он, в частности, побывал на электромеханическом заводе «Молот», который выпускает продукцию для оборонно-промышленного комплекса.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, руководство завода продолжает модернизацию предприятия, ищет новые заказы.
- Мы обсуждали перспективы технического перевооружения предприятия на Петербургском экономическом форуме и сегодня видим первые результаты. Теперь у вас есть современные станки. Нужны заказы, причем не только от ОПК, но и на гражданскую продукцию, — отметил Валерий Радаев.
В настоящее время на заводе «Молот» реализуют инвестпроект технического перевооружения. Будет внедрено высокоточное технологическое оборудование, которое позволит ускорить работу, а также повысить качество, снизить себестоимость. В конечном итоге это приведет к повышению конкурентоспособности предприятия.
В июле-сентябре уже установлены 11 новых станков. Заключены договора на поставку 14 агрегатов.