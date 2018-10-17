2018-10-17T07:54:54+03:00
Общество

Почти четверть саратовцев назвали свой город лучшим для карьеры

У Москвы и Санкт-Петербурга по 74 и 72% соответственно
Екатерина Семенова
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Исследовательский центр Superjob.ru провел исследование среди городов, в которых лучше всего строить карьеру.

Оказалось, что больше всего шансов возвыситься по карьерной лестнице в своем городе оценивают жители Москвы — 74%. Санкт-Петербурга — 72%. На третьем месте среди самых перспективных городов в плане развития работы — Тюмень с 66%.

Саратов оказался лучшим в этом плане только для 23% жителей. Самым бесперспективным стал Омск, тут ожидающих построить свою карьеру всего 16%.

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