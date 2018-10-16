«Видеообщение в интернете» — новый обучающий модуль программы «Ростелекома» и Пенсионного фонда России «Азбука интернета»

СЕГОДНЯ 15:42 2018-10-16T16:13:09+03:00

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«Видеообщение в интернете» — очередная, седьмая, часть расширенного курса по программе «Азбука Интернета». Она содержит обзор программ, предназначенных для общения в интернете по видеосвязи. Модуль представляет собой комплект дополнительных материалов для обучения людей, уже освоивших базовые навыки и стремящихся расширить свои знания, использовать больше возможностей, предоставляемых интернетом.

Изучая дополнительный курс, слушатели ознакомятся с наиболее популярными программами для видеообщения, узнают, как их установить, чем они отличаются, какие полезные функции предоставляют, а также повторят свои знания о безопасной работе в интернете в целом и при совершении видеозвонков в частности.

Расширенный курс программы «Азбука интернета» разрабатывается «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России на протяжении уже нескольких лет, постоянно пополняется новыми модулями по наиболее востребованным темам. Тематику определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф). Здесь же размещены:

- электронная версия базового учебника;

- все выпущенные модули расширенного курса;

- полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить материалы курса — методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку курса.

Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков в рамках базового курса для пользователей интернета старшего возраста.

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 года Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть интернет и повышению качества жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в сети интернет.