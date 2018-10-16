В Марксе мужчина за день два раза ударил одного и того же полицейского

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-16T15:27:55+03:00

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В Марксе Саратовской области осудили 26-летнего Алексея Вотинцева. Его признали виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, у представителю власти: мужчина за день два раза избил одного и того же полицейского.

- Первый случай произошел 30 июня, когда утром злоумышленник разбил витрину одного из магазинов Марксе. Из-за мелкого хулиганства стражи порядка привезли его в участок. Во время составления в отношении него административного протокола гражданин толкнул правоохранителя в грудь. Другие полицейские угомонили его и доставили в суд, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Мужчина остался недоволен тем, что ему назначили административный арест, и после вынесения приговора ударил того же полицейского, что и в первый раз. Вотинцев избил его кулаками по лицу.

Позже буян полностью признал свою вину. Суд приговорил Вотинцева к трем годам лишения свободы и испытательному сроку три года.