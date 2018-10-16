В саратовской тюремной больнице не получали документов об освобождении погибшего осужденного

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-16T15:46:05+03:00

УФСИН региона прокомментировало причину, по которой освобожденного судом до самой смерти не выпускали из ОТБ-1

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Сегодня в редакцию «КП-Саратов» прислали официальный комментарий от УФСИН России по Саратовской области к опубликованному «КП-Саратов» материалу «В Саратове заключенному после освобождения не дали умереть на воле»

Согласно полученной информации от УФСИН области, администрация тюремной больницы (ОТБ-1) сама ходатайствовала в судебные инстанции о признании Сергея Хуторного тяжелобольным и его досрочном освобождении по состоянию здоровья.

- Так как у одного из осужденных 1966 года рождения, содержавшегося в ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области, имелось тяжелое заболевание 3 июля врачебной комиссией МСЧ-64 ФСИН России было принято решение о проведении медицинского освидетельствования больного и дальнейшем направлении документа в суд для решения вопроса об освобождении осужденного из мест лишения свободы по состоянию здоровья в соответствии с перечнем заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, — заявили в официальном комментарии УФСИН региона.

В то же время УФСИН области подчеркнуло, что после решения областного суда о немедленном освобождении Сергея Хуторного в ОТБ-1 должно было поступить официальное постановление об этом.

- Досрочное освобождение от отбывания наказания производится в день поступления соответствующих документов: постановления суда, определения суда, акта о помиловании или решения о применении к осужденному акта об амнистии. В случае поступления документов после окончания рабочего дня — следующим утром, — пояснили в УФСИН России по Саратовской области.

Однако ни 20 сентября 2018 года, в день, когда решением областного суда Сергей Хуторной должен быть немедленно освобожден, ни в течение недели, как установлено законом, ни вплоть до сегодняшнего дня, никакой бумаги в ОТБ-1 не поступало.

- До сих пор в ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области документов, дающих основание для освобождения осужденного в связи с наличием у него заболевания, не поступало, — резюмировали в региональном УФСИН.