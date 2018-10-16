На зарплаты бюджетников Саратовской области потратят 36,4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-16T15:13:38+03:00

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Станислав Кошелев, министр финансов Саратовской области, выступил на общественных слушаниях по бюджету региона, которые проходят 16 октября в правительстве.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на 2019 год планируется, что бюджет области получит 67 млрд 692,7 млн рублей налоговых и неналоговых поступлений. В 2020 планируется 70 млрд 181 млн доходов, в 2021 — 76 млрд 123,6 млн рублей.

С учетом различных безвозмездных поступлений (1,9 млрд) дефицит на 2019 год составит 2 млрд рублей, в 2020 году минфин запланировал, что такую же сумму составит профицит.

Еще больше вырасти бюджет региона должен, по планам чиновников, в 2021 году — до 4,2 млрд рублей.

Налог на прибыль, доходы физ лиц и имущество организаций обеспечат до 70% доходов регионального бюджета.

При этом 70% доходов областного бюджета уйдут на обеспечение социальных обязательств и в целом на соцсферу.

На зарплаты бюджетников, включая муниципальный уровень, в 2019 году уйдет 36,4 млрд рублей.