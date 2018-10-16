2018-10-16T14:58:46+03:00
Общество

Саратовская УК «Волжская ЖЭК-1» лишилась лицензии

В январе 2017 года ее признали банкротом
Ольга Муравлёва
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Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел иск Госжилинспекции региона об аннулировании лицензии на управление многоквартирными домами.

- Установлено, что ООО «Управляющая компания Волжская жилищно-эксплуатационная компания — 1» в январе 2017 года была признана банкротом. В апреле 2018 года Госжилинспекция Саратовской области исключила из реестра сведения обо всех домах этой УК, — сообщили «КП-Саратов» в Арбитражном суде Саратовской области.

Инстанция удовлетворила требования истца. Лицензия УК «Волжская ЖЭК-1» была аннулирована.

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