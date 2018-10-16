«Лекторий в Оперном» продолжается
Проект Саратовского академического театра оперы и балета, направленный на популяризацию музыкального искусства, под названием «Лекторий в Оперном» продолжится и в новом театральном сезоне.
Первая встреча в рамках проекта состоялась 7 октября перед оперой «Иоланта» П. И. Чайковского.
Следующие лектории запланированы на:
- 21 октября перед оперой «Риголетто» Дж. Верди (в партии Герцога выступит приглашенный московский тенор, лауреат международных конкурсов Максим Сажин);
- 28 октября перед оперой «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини.
Участниками «Лектория в Оперном» могут стать все зрители, которые приобретают билеты на спектакль — посещение занятия в этом случае бесплатно. Длительность лектория — 40 минут. Начало в 17:00.
Билеты можно приобретать в кассе театра и онлайн.