Возбуждено уголовное дело по факту банкротства саратовской фирмы

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-16T14:47:21+03:00

Бывший директор не передал конкурсному управляющему документы и печати

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В Октябрьском районе Саратова прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконных действий при банкротстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, основанием для возбуждения дела стали итоги проверки.

Ранее Арбитражный суд Саратовской области признал ООО «Участок механизации» банкротом. Было открыто конкурсное производство, назначен управляющий. Однако руководитель фирмы уволен не был, поэтому конкурсного управляющего отстранили от исполнения обязанностей.

При этом бывший директор компании не передавал конкурсному управляющему документы предприятия, печати, материальные ценности и имущество на общую сумму 13,1 млн рублей, которое подлежало реализации для погашения долгов.

Прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.