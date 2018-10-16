2018-10-16T14:11:24+03:00
Звезды

Музыка саратовского композитора к фильму получила «Золотую звезду»

Василий Уриевский прокомментировал свое награждение
Ольга Муравлёва
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Подвели итоги национальной кинематографической премии «Золотая звезда». Победителем во многих номинациях стал фильм «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика».

Фильм также получил приз за лучшую музыку. Композитором проекта является саратовский музыкант Василий Уриевский.

- Порой люди говорят: «мне не важны эти награды, медали, статуэтки и прочие отметки, я за искусство». Мне кажется, это не совсем так. Они так говорят, как правило, когда их поздравляют с очередной победой, вручают очередное звание, когда у них за спиной уже шкаф и тумбочка с этими регалиями. Возможно, будь так у меня, я бы тоже так говорил.

Я не берусь говорить о престижности этой премии, это не «Оскар», не «Ника» и не какое-то «Золотое Пальмовое Масло». Это вообще новая премия. Про нее и не знает никто. Это и неважно. Для меня очень дорог сам факт, что эта моя работа не прошла незамеченной, что меня как-то отметили… нет, именно заметили. Не какие-то мои друзья или те, кто давно любит мои песни, а совершенно незнакомые мне люди.

Фильм выйдет на экраны 1 ноября.

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