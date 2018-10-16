Вячеслав Володин напомнил, что Госдума — не место для популизма

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-16T14:07:38+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный работе нижней палаты парламента.

- Дума — это место для дискуссий, а не для популизма. Об этом спикер Госдумы Володин напомнил депутату Алимовой. Сегодня на пленарном заседании Ольга Николаевна отвергла слаженность работы парламента, а соответственно, и принятых думой законов. В дискуссии и Жириновский, и другие представители фракций согласились с высказыванием Володина о сути и роли парламента страны. Как участник заседания скажу, Володин был взвешен и убедителен. Он напомнил бывшую реальность. Это и доплаты к пенсиям секретарей ЦК КПСС, их отдельное спецобслуживание. Жириновский попросил ужесточить ответственность за невыполнение норм закона и регламента, обозначив большие возможности председателя думы. Сам Володин предложил лидерам фракций работать над тем, чтобы убрать норму и возможность лишать слово коллег. Позицию Алимовой не поддержала и одна из мудрейших депутатов думы Плетнева, которая от КПРФ возглавляет комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Был и ряд других выступлений депутатов, думаю они убедили Ольгу Алимову, что парламент это место дискуссий, но не популизма, — написал Николай Панков.