В Саратове внук украл у бабушки 20 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-16T13:29:46+03:00

Сейчас мужчина под подпиской о невыезде

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В Ленинском районе Саратова полицейские раскрыли кражу у 82-летней пенсионерки. Преступление произошло 22 сентября, а 25 числа потерпевшая пришла в полицию.

- Женщина заявила, что 20 тыс. рублей из квартиры украл ее собственный 27-летний внук, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Было возбуждено уголовное дело за кражу и вчера, 15 октября, полицейские задержали вора.

Мужчина уже признался в содеянном, он под подпиской о невыезде.