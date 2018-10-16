В Саратове внук украл у бабушки 20 тыс. рублей
Сейчас мужчина под подпиской о невыезде
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В Ленинском районе Саратова полицейские раскрыли кражу у 82-летней пенсионерки. Преступление произошло 22 сентября, а 25 числа потерпевшая пришла в полицию.
- Женщина заявила, что 20 тыс. рублей из квартиры украл ее собственный 27-летний внук, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Было возбуждено уголовное дело за кражу и вчера, 15 октября, полицейские задержали вора.
Мужчина уже признался в содеянном, он под подпиской о невыезде.