В Марксе пристав продал чужой автомобиль и попал под суд
В Марксе Саратовской области СУ СКР завершило расследование в отношении 33-летнего судебного пристава.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, его обвиняют в злоупотреблении и мошенничестве.
Следствие считает, что в июне 2016 года марксовский отдел приставов наложил арест на имущество местного жителя, в том числе на транспортное средство. Причиной этого стала задолженность перед банком.
В мае 2017 года арестованное имущество было передано банку-взыскателю. При этом ответственным хранителем назначен судебный пристав, который вел это производство.
С июля по август 2017 года пристав, зная, что имущество принадлежит банку, продал автомобиль жителю Марксовского района за 51 тыс. рублей. Документы на автомобиль он пообещал передать позднее.
В настоящее время уголовное дело передано в суд. На автомобиль обвиняемого стоимостью 500 тыс. рублей наложен арест.
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