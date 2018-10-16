2018-10-16T13:01:01+03:00
Общество

Ночью в Саратове будет закрыт железнодорожный переезд

Водителям предложили путь объезда
Ольга Муравлёва
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В Саратове с 21:00 16 октября до 05:00 17 октября закроют железнодорожный переезд на 11-м км перегона Примыкание — Багаевка.

- Меры ограничения связаны с ремонтными работами. Объехать участок можно по Тульской улице, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Компания просит автомобилистов отнестись с пониманием и учитывать эти обстоятельства при планировании поездки.

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