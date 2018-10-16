Ночью в Саратове будет закрыт железнодорожный переезд
Водителям предложили путь объезда
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В Саратове с 21:00 16 октября до 05:00 17 октября закроют железнодорожный переезд на 11-м км перегона Примыкание — Багаевка.
- Меры ограничения связаны с ремонтными работами. Объехать участок можно по Тульской улице, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Компания просит автомобилистов отнестись с пониманием и учитывать эти обстоятельства при планировании поездки.