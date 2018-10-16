Шесть юношей украли две крышки канализационных люков от Энгельсской ЦРБ
Похитителям от 15 до 20 лет
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В полицию Энгельса поступило заявление гражданина Саратова о краже крышек канализационных люков.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, 46-летний мужчина рассказал, что 12 октября неизвестные украли две крышки люков от дома №61 по Волжскому проспекту Энгельса. Там находится Энгельсская ЦРБ.
По подозрению в краже задержаны шестеро юношей — в возрасте от 15 до 20 лет. Похищенное было изъято. Несовершеннолетних отправили под присмотр родителей, остальных — под подписку о невыезде.