На 3-м Масленниковом проезде проложили новый водовод

СЕГОДНЯ 12:18 2018-10-16T12:31:59+03:00

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На 3-м Масленниковом проезде Саратова завершены ремонтно-строительные работы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, специалисты прокладывали новый водовод.

Авария на старом водоводе произошла на минувшей неделе. Трубы были проложены в 50-х годах прошлого века и нуждались в замене. Работы осложнялись также тем, что в болотистой местности спецтехника не могла подъехать к месту аварии.

В итоге было принято решение о полной перекладке водовода длиной 250 м.

В настоящее время работы завершены, водоснабжение абонентов восстановлено.