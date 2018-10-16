На 3-м Масленниковом проезде проложили новый водовод
Старый был полностью изношен
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На 3-м Масленниковом проезде Саратова завершены ремонтно-строительные работы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».
Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, специалисты прокладывали новый водовод.
Авария на старом водоводе произошла на минувшей неделе. Трубы были проложены в 50-х годах прошлого века и нуждались в замене. Работы осложнялись также тем, что в болотистой местности спецтехника не могла подъехать к месту аварии.
В итоге было принято решение о полной перекладке водовода длиной 250 м.
В настоящее время работы завершены, водоснабжение абонентов восстановлено.