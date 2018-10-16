Под Татищевом гаишники отвезли беременную женщину с трассы в больницу
Врачи сказали будущей матери, что все хорошо
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Во время работы на трассе Саратов — Нижний Новгород сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Татищевскому району Саратовской области остановили автомобиль Toyota Estima.
- Одна из пассажирок машины обратилась к лейтенантам полиции Ивану Никитину и Алексею Громовенко с просьбой о помощи. Она была на восьмом месяце беременности и почувствовала себя плохо, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Стражи порядка оперативно отвезли женщину в ближайшую больницу, где будущей матери сказали, что никакой угрозы ребенку или здоровью ее самой нет. Гражданка поблагодарила сотрудников ГИБДД, тогда те поехали дальше нести службу.