2018-10-16T12:07:26+03:00
Общество

Под Татищевом гаишники отвезли беременную женщину с трассы в больницу

Врачи сказали будущей матери, что все хорошо
Екатерина Семенова
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Во время работы на трассе Саратов — Нижний Новгород сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Татищевскому району Саратовской области остановили автомобиль Toyota Estima.

- Одна из пассажирок машины обратилась к лейтенантам полиции Ивану Никитину и Алексею Громовенко с просьбой о помощи. Она была на восьмом месяце беременности и почувствовала себя плохо, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Стражи порядка оперативно отвезли женщину в ближайшую больницу, где будущей матери сказали, что никакой угрозы ребенку или здоровью ее самой нет. Гражданка поблагодарила сотрудников ГИБДД, тогда те поехали дальше нести службу.

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