Под Татищевом гаишники отвезли беременную женщину с трассы в больницу

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-16T12:07:26+03:00

Врачи сказали будущей матери, что все хорошо

Изменить размер текста: A A

Во время работы на трассе Саратов — Нижний Новгород сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Татищевскому району Саратовской области остановили автомобиль Toyota Estima.

- Одна из пассажирок машины обратилась к лейтенантам полиции Ивану Никитину и Алексею Громовенко с просьбой о помощи. Она была на восьмом месяце беременности и почувствовала себя плохо, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Стражи порядка оперативно отвезли женщину в ближайшую больницу, где будущей матери сказали, что никакой угрозы ребенку или здоровью ее самой нет. Гражданка поблагодарила сотрудников ГИБДД, тогда те поехали дальше нести службу.