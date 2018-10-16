Саратовские студенты-нефтяники нашли кости доисторических животных

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-16T14:02:02+03:00

Останки выставят в музее естествознания СГТУ имени Ю. А. Гагарина

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На границе Саратовской и Волгоградской областей проходили раскопки ученых СГТУ имени Ю. А. Гагарина и Зоологического института РАН из Санкт-Петербурга.

- В работах принимали участие студенты второго–четвертого курсов СГТУ по направлению «Нефтегазовое дело», — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе вуза.

Во время раскопок нашли многочисленные останки различных рептилий — мозазавров, плезиозавров, черепах и птерозавров. Главную находку экспедиции обнаружил Рашид Тарикулиев, студент второго курса, — он откопал фрагмент плеча гигантской черепахи-протостеги и кость крылового пальца птерозавра.

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На останки можно будет вскоре посмотреть в музее естествознания СГТУ имени Ю. А. Гагарина.