В Саратовской области бывшего пристава будут судить за получение взятки
Следствие считает, что он получил 60 тыс. рублей от должницы
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В Саратовской области бывшего судебного пристава по Аткарскому и Екатериновскому районам будут судить за получение взятки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, следствие полагает, что в мае 2017 года 28-летний пристав получил 60 тыс. рублей от местной жительницы.
За эти деньги он отменил запрет на регистрационные действия с транспортными средствами должницы. Пристав неправомерно вынес соответствующее постановление.
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки полиции. Расследование продолжается.