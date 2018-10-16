В Саратовской области бывшего пристава будут судить за получение взятки

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-16T11:29:31+03:00

Следствие считает, что он получил 60 тыс. рублей от должницы

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В Саратовской области бывшего судебного пристава по Аткарскому и Екатериновскому районам будут судить за получение взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, следствие полагает, что в мае 2017 года 28-летний пристав получил 60 тыс. рублей от местной жительницы.

За эти деньги он отменил запрет на регистрационные действия с транспортными средствами должницы. Пристав неправомерно вынес соответствующее постановление.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки полиции. Расследование продолжается.