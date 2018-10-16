Зампред Саратовской гордумы рассказала на приеме о ремонте теплотрассы
Ольга Попова провела прием граждан и поделилась планами благоустройства Фрунзенского района на 2019 год
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Заместитель председателя Саратовской городской думы Ольга Попова провела прием граждан в приемной партии «Единая Россия» Фрунзенского района.
Во время приема обсудили темы ЖКХ и благоустройства района. Горожане задавали много вопросов про отопсезон, ведь во многих местах еще не закончились вскрышные работы.
Депутат Ольга Попова дала объяснение задержкам в ремонте теплотрассы и поделилась планами благоустройства Фрунзенского района на 2019 год.
Просьбы заявителей она взяла на личный контроль. В ходе приема два обратившихся попросили о матпомощи, ее обещали оказать после направления необходимых документов.