Зампред Саратовской гордумы рассказала на приеме о ремонте теплотрассы

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-16T10:54:18+03:00

Ольга Попова провела прием граждан и поделилась планами благоустройства Фрунзенского района на 2019 год

Изменить размер текста: A A

Заместитель председателя Саратовской городской думы Ольга Попова провела прием граждан в приемной партии «Единая Россия» Фрунзенского района.

Во время приема обсудили темы ЖКХ и благоустройства района. Горожане задавали много вопросов про отопсезон, ведь во многих местах еще не закончились вскрышные работы.

Депутат Ольга Попова дала объяснение задержкам в ремонте теплотрассы и поделилась планами благоустройства Фрунзенского района на 2019 год.

Просьбы заявителей она взяла на личный контроль. В ходе приема два обратившихся попросили о матпомощи, ее обещали оказать после направления необходимых документов.