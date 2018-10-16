С 1 ноября «Т Плюс» начнет начислять пени по кредитной ставке ЦБ

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-16T10:55:55+03:00

Это в два раза выше ставки по банковским кредитам

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Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» с 1 ноября 2018 года намерен начислять пени собственникам нежилых помещений по кредитной ставке ЦБ за просроченные платежи.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, в настоящее время готовятся соответствующие списки неплательщиков.

Начисление пени предусмотрено действующим законодательством. В соответствии с ФЗ №307 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», в случае просрочки платежа за электроэнергию, отопление или горячую воду, размер процентов, начисляемых на сумму долга прочих потребителей, к которым и относятся собственники нежилых помещений, рассчитывается с первого дня исходя из 1/130 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки (сейчас это 21,1%), что фактически выше, чем банковский кредит в два раза.

Собственникам нежилых помещений во избежание начисления пеней за просроченные платежи до 1 ноября необходимо погасить имеющуюся задолженность.

О способах урегулирования задолженности можно уточнить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в Саратове — улица Чернышевского, 122, контактные телефоны: 8(8452) 98-65-09, 98-68-00. В Энгельсе — улица Пионерская, 80, телефон: 8 (8453) 54-42-75. В Балакове — проспект Героев, 23, контактный телефон: (8453) 32-20-20.