Госдума рассматривает закон о лицензировании автобусных перевозок

СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-16T10:43:23+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в своем телеграм-канале «Пара слов», который посвящен деятельности Госдумы.

- Обсуждение проектов Госдумы сегодня начинается с кадрового решения. Коллега от нашей области, Василий Юрьевич Максимов, выйдет из состава комитета по охране здоровья и будет работать в комитете по культуре. Механизм ротации помогает депутатам работать более эффективно, не замыкаясь на одной сфере, проявить себя в решении различных проблем наших граждан, — сообщил он.

Он отметил, что сразу несколько вопросов повестки касаются сферы ЖКХ и транспорта.

- В третьем чтении обсуждается законопроект, освобождающий от уплаты НДС перевозчиков, работающих по госконтрактам. Сегодня не облагаются налогом услуги городских перевозчиков общественного транспорта, но такая деятельность может вестись и на основании государственных и муниципальных контрактов, когда организатор заключает контракт с перевозчиком. И тогда формально освобождение от НДС не применяется. Закон поможет уравнять в правах всех перевозчиков. Другим законопроектом вводится лицензирование автобусных перевозок, чтобы пресечь незаконную деятельность в этой сфере и обеспечить безопасность пассажиров. Также в первом чтении вносятся поправки в Жилищный кодекс, направленные на то, чтобы жителям не нужно было доказывать своевременную уплату ими взносов на капремонт. Документы и информацию по этому вопросу уполномоченный орган будет получать у регионального оператора или владельца специального счета по запросу, — написал Николай Панков.