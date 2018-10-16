В Саратове троллейбус врезался в пять машин
Вытащить пострадавших помог начальник управления защиты населения и территорий города от ЧС, оказавшийся на месте аварии
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На Чернышевского в Саратове произошла авария с участием троллейбуса, Nissan, микроавтобуса Hyundai, «Лады Приора», Renault и Niva Chevrolet.
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Очевидцем аварии стал Даниил Рагозин, начальник управления защиты населения и территорий города от ЧС, бывший спасатель. Он вместе с водителем остановились, чтобы оказать помощь участникам ДТП.
До приезда подмоги они вытащили из микроавтобуса пострадавшую девушку и отключили аккумулятор, а также помогли выбраться пассажирам троллейбуса.
На месте работает облспас, «скорая помощь», пожарные и ГИБДД.
Обстоятельства ДТП уточняются.