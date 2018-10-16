Житель Ленинского района Саратова не смог распродать наркотики в Заводском
Накануне ночью, около полуночи, на улице Огородная в Заводском районе задержали распространителя наркотиков.
Молодой человек привлек к себе внимание патруля Росгвардии тем, что при виде вневедомственной охраны развернулся и попытался убежать.
При проверке документов 18-летний парень не смог объяснить, что делает ночью в чужом районе города. Впоследствии у него при досмотре нашли десять пакетиков с белым веществом. Исследование показало, что внутри них — синтетическая «соль» общей массой 3,2 грамма.
Уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в крупном размере на парня завели полицейские, которым его передали росгвардейцы.