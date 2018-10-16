2018-10-16T10:41:52+03:00
Происшествия

Житель Ленинского района Саратова не смог распродать наркотики в Заводском

При нем обнаружено десять пакетиков с «солью»
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Накануне ночью, около полуночи, на улице Огородная в Заводском районе задержали распространителя наркотиков.

Молодой человек привлек к себе внимание патруля Росгвардии тем, что при виде вневедомственной охраны развернулся и попытался убежать.

При проверке документов 18-летний парень не смог объяснить, что делает ночью в чужом районе города. Впоследствии у него при досмотре нашли десять пакетиков с белым веществом. Исследование показало, что внутри них — синтетическая «соль» общей массой 3,2 грамма.

Уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в крупном размере на парня завели полицейские, которым его передали росгвардейцы.

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