Житель Ленинского района Саратова не смог распродать наркотики в Заводском

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-16T10:41:52+03:00

При нем обнаружено десять пакетиков с «солью»

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Накануне ночью, около полуночи, на улице Огородная в Заводском районе задержали распространителя наркотиков.

Молодой человек привлек к себе внимание патруля Росгвардии тем, что при виде вневедомственной охраны развернулся и попытался убежать.

При проверке документов 18-летний парень не смог объяснить, что делает ночью в чужом районе города. Впоследствии у него при досмотре нашли десять пакетиков с белым веществом. Исследование показало, что внутри них — синтетическая «соль» общей массой 3,2 грамма.

Уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в крупном размере на парня завели полицейские, которым его передали росгвардейцы.