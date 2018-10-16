2018-10-16T10:54:09+03:00
Общество

Саратовский гордеп пришел к слепым с пирожными

Николай Островский посетил саратовское отделение ВОС в День белой трости
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Депутат Саратовской городской думы Николай Островский встретился с коллективом Саратовской областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

15 октября на Земле отмечается День белой трости, посвященный незрячим людям. Он призван привлечь внимание к проблемам слепых и слабовидящих.

Именно в этот день Островский пришел в гости к саратовскому отделению ВОС. Чтобы общаться было приятно, депутат принес торты и пирожные. Во время разговора они обсудили существующие трудности и пути их решения, а также план мероприятий на 2019 год.

- Наша встреча сегодня была приурочена к знаковой дате и хочется, чтобы наше общение и совместные планы чаще воплощались в жизнь. Со своей стороны приложу все усилия, чтобы результативность нашего общения была максимально положительной, — в конце беседы сказал Николай Островский.

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