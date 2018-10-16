2018-10-16T10:38:45+03:00
Происшествия

Прокуратура проверяет избиение школьника в Петровске

11-классника избил восьмиклассник
Екатерина Семенова
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В Саратовской области прокуратура организовала проверку по факту избиения несовершеннолетнего.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 17-летний ученик 11-го класса школы в Петровске был госпитализирован с тупой травмой живота и разрывом селезенки.

Проверка показала, что мальчика избил 14-летний ученик восьмого класса. Между школьниками началась ссора из-за того, что потерпевший якобы распространял оскорбительную информацию.

Было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Прокуратура инициировала проверку в отношении подростка.

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