Прокуратура проверяет избиение школьника в Петровске
В Саратовской области прокуратура организовала проверку по факту избиения несовершеннолетнего.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 17-летний ученик 11-го класса школы в Петровске был госпитализирован с тупой травмой живота и разрывом селезенки.
Проверка показала, что мальчика избил 14-летний ученик восьмого класса. Между школьниками началась ссора из-за того, что потерпевший якобы распространял оскорбительную информацию.
Было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Прокуратура инициировала проверку в отношении подростка.
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