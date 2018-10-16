В Саратове ищут Махоню и Большого за особо тяжкие преступления

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-16T09:35:23+03:00

Предположительные преступники из Читы и Перми могут скрываться у нас

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Саратовские полицейские просят жителей Саратова и области сообщить информацию об опасных преступниках, которые могут скрываться в регионе.

- УМВД России Читы по подозрению в особо тяжком преступлении разыскивается 30-летняя Мария Викторовна Ушакова, уроженка поселка Могзон Читинской области. На вид Марии 30–35 лет, рост 155–160 см, худая, выглядит неопрятно. Имеет кличку Махоня, — сообщили «КП-Саратов» в ГУВД Саратовской области.

Мария Ушакова

Также читинские полицейские по подозрению в особо тяжком преступлении разыскивают уроженца Перми Дмитрия Николаевича Ионова. Дмитрию 41 год и прописка у него в городе Борзя.

- На вид 40–45 лет, худой, рост — 180–185 см. среди особых примет: татуировки, в том числе с надписью «За Вас». Имеет кличку Большой, — рассказали в ГУВД Саратовской области.

Дмитрий Ионов

Всех, у кого есть информация об этих людях, просят позвонить по номеру: 8-914-510-86-06.