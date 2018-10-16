В честь 100-летия ВЛКСМ в Саратове запретят остановку на улице Киселева
Машины нельзя будет ставить 24 и 25 октября
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На улице Киселева в Саратове ограничат остановку и стоянку автомобилей.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, это связано с торжествами в честь 100-летия ВЛКСМ.
С восьми часов 24 октября и до 17 часов 25 октября запретят остановку и стоянку транспорта на участке от Вольской до Чапаева.
Исключение сделано для автомобилей, которые обеспечивают проведение мероприятий, а также оперативных и спасательных служб.