2018-10-16T09:39:23+03:00
Общество

В честь 100-летия ВЛКСМ в Саратове запретят остановку на улице Киселева

Машины нельзя будет ставить 24 и 25 октября
Екатерина Семенова
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На улице Киселева в Саратове ограничат остановку и стоянку автомобилей.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, это связано с торжествами в честь 100-летия ВЛКСМ.

С восьми часов 24 октября и до 17 часов 25 октября запретят остановку и стоянку транспорта на участке от Вольской до Чапаева.

Исключение сделано для автомобилей, которые обеспечивают проведение мероприятий, а также оперативных и спасательных служб.

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