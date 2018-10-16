Министра Соколову не выгоняли из правительства Саратовской области
Прогремевшая на всю Россию заявлением о возможности для пенсионеров питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц «макарошками и кефиром» экс-министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова покинула свой пост по собственной инициативе.
Несмотря на заявления пресс-службы губернатора 12 октября о решении Валерия Радаева уволить Наталью Соколову с поста министра, официальные документы говорят о другом.
Поздно вечером 15 октября на портале официального публикатора было размещено постановление губернатора, из которого стало известно, что Соколова вовсе не уволена, а ушла по собственному желанию.
- Освободить с 12 октября 2018 года Соколову Наталью Юрьевну от должности министра занятости, труда и миграции по собственной инициативе, — говорится в тексте постановления.
Первоначальное сообщение об увольнении Соколовой содержало другую формулировку.
- Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие, — заявил 12 октября Валерий Радаев.
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Федеральный скандал с министром Соколовой! Можно ли прожить на 3500 рублей?.Друзья! Вчера в Саратовской областной думе состоялся диалог с министром по социальной политике, на мой вопрос: Вы сами сможете прожить на Вашу потребительскую корзину 3500 рублей в месяц? , Н. Соколова с легкостью ответила - СМОГУ! . Но, через минуту сказала что, ее статус министра помешает ей это сделать ...я ответил ей, что давайте этим подопытным стану я! . Предложил ей написать мне рацион и магазины где смогу эти продукты приобрести и я, пусть даже с нанесением вреда здоровью, докажу, что жители не смогут долго существовать на макаронно-хлебной диете . о кей, я составлю Вам меню в 2020 - заявила министр. . Это долго - говорю я! . Она обещала что напишет в ближайшее время! . Более подробная запись диалога на моём ютуб канале Дневник Депутата . Поделитесь в комментариях, Вы согласны с министром Соколовой? . #дневникдепутата #николайбондаренко #бондаренко #вопрос #ответ #саратов #кпрф #боритесьзасвоиправа #политика #