Министра Соколову не выгоняли из правительства Саратовской области

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-16T09:38:20+03:00

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Прогремевшая на всю Россию заявлением о возможности для пенсионеров питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц «макарошками и кефиром» экс-министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова покинула свой пост по собственной инициативе.

Несмотря на заявления пресс-службы губернатора 12 октября о решении Валерия Радаева уволить Наталью Соколову с поста министра, официальные документы говорят о другом.

Поздно вечером 15 октября на портале официального публикатора было размещено постановление губернатора, из которого стало известно, что Соколова вовсе не уволена, а ушла по собственному желанию.

- Освободить с 12 октября 2018 года Соколову Наталью Юрьевну от должности министра занятости, труда и миграции по собственной инициативе, — говорится в тексте постановления.

Первоначальное сообщение об увольнении Соколовой содержало другую формулировку.

- Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие, — заявил 12 октября Валерий Радаев.

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