Прокуратура потребовала расселить пять аварийных домов в Саратове
Здания находятся на улицах Вишневая, 2-я Прокатная и в 1-м Телеграфном проезде
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Заместитель прокурора Ленинского района направил в суд иск к администрации Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в заявлении содержится требование изъять земельные участки под аварийными домами на улицах Вишневая, 2-я Прокатная и в 1-м Телеграфном проезде.
Всего там расположены пять домов, которые подлежали расселению еще в 2013–2015 годах.
Помещения в этих домах должны быть выкуплены или собственникам предоставлены квартиры взамен изымаемых.
Ленинский районный суд, а впоследствии и Саратовский областной суд удовлетворили требования прокуратуры.