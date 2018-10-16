Прокуратура потребовала расселить пять аварийных домов в Саратове

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-16T09:12:54+03:00

Здания находятся на улицах Вишневая, 2-я Прокатная и в 1-м Телеграфном проезде

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Заместитель прокурора Ленинского района направил в суд иск к администрации Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в заявлении содержится требование изъять земельные участки под аварийными домами на улицах Вишневая, 2-я Прокатная и в 1-м Телеграфном проезде.

Всего там расположены пять домов, которые подлежали расселению еще в 2013–2015 годах.

Помещения в этих домах должны быть выкуплены или собственникам предоставлены квартиры взамен изымаемых.

Ленинский районный суд, а впоследствии и Саратовский областной суд удовлетворили требования прокуратуры.