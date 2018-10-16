Пьяный водитель Volkswaqen устроил массовое ДТП под Саратовом

СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-16T09:04:26+03:00

Столкнулись три автомобиля, пострадали два человека

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Под Саратовом, у села Клещевка, столкнулись три легковых автомобиля.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ДТП случилось ночью, но сотрудники ГИБДД работают до сих пор.

Выдвинута предварительная версия — автомобиль Volkswagen по направлению из города столкнулся с ВАЗ-2114, который пытался въехать в Саратов.

От удара отечественную машину выбросило на встречную полосу, где он врезался в другую «четырнадцатую».

Пострадали водители одного из ВАЗов и иномарки.

При этом сообщается, что последний был пьян.