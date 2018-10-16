Пьяный водитель Volkswaqen устроил массовое ДТП под Саратовом
Столкнулись три автомобиля, пострадали два человека
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Под Саратовом, у села Клещевка, столкнулись три легковых автомобиля.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ДТП случилось ночью, но сотрудники ГИБДД работают до сих пор.
Выдвинута предварительная версия — автомобиль Volkswagen по направлению из города столкнулся с ВАЗ-2114, который пытался въехать в Саратов.
От удара отечественную машину выбросило на встречную полосу, где он врезался в другую «четырнадцатую».
Пострадали водители одного из ВАЗов и иномарки.
При этом сообщается, что последний был пьян.