Жителю Хвалынска на восемь лет запретили ходить в бары

СЕГОДНЯ 08:42 2018-10-16T08:53:45+03:00

Кроме того, он не имеет права выходить из дома по ночам

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области суд установил административный надзор в отношении 40-летнего жителя Хвалынска.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, в 2008 году мужчина был осужден за убийство при особо опасном рецидиве. Это является основанием для административного наблюдения после освобождения из мест лишения свободы.

Суд отправил его под надзор на восемь лет. Теперь мужчине запрещено посещать места массовых мероприятий, ходить в бары и рестораны, а также другие заведения, где торгуют алкоголем на розлив. Кроме того, по ночам ему запрещено выходить из дома и покидать пределы района без согласования с контролирующими органами. Дважды в месяц он должен являться в полицию для регистрации.