Саратовская область возьмет кредит на 8,2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 08:28 2018-10-16T08:51:19+03:00

Погасить его планируют за год

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Саратовская область намерена взять 17 кредитов на сумму 8,2 млрд рублей.

На сайте госзакупок содержатся 16 аукционов по 500 млн рублей каждый и один на сумму 200 млн рублей.

Торги были объявлены 2 октября и до 18 октября ожидаются заявки от кредитных организаций.

Как сообщается в общей информации о закупке, кредиты берутся «во исполнение программы государственных внутренних заимствований области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Погасить кредит запланировано в 2019 году.