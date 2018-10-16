Саратовская область возьмет кредит на 8,2 млрд рублей
Погасить его планируют за год
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Саратовская область намерена взять 17 кредитов на сумму 8,2 млрд рублей.
На сайте госзакупок содержатся 16 аукционов по 500 млн рублей каждый и один на сумму 200 млн рублей.
Торги были объявлены 2 октября и до 18 октября ожидаются заявки от кредитных организаций.
Как сообщается в общей информации о закупке, кредиты берутся «во исполнение программы государственных внутренних заимствований области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Погасить кредит запланировано в 2019 году.