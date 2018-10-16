Рецидивист ограбил женщину в ее доме в селе Старые Бурасы

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-16T08:49:40+03:00

Он влез в окно ночью и угрожал потерпевшей физической расправой

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15 октября в полицию Базарно-Карабулакского района Саратовской области поступило заявление 52-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, ее ограбили в собственном доме.

Полиция возбудила уголовное дело. Было установлено, что в ночь на пятницу 38-летний мужчина, ранее уже судимый, выставил окно в коридоре и, вскрыв входную дверь, проник домой к потерпевшей. ЧП случилось в селе Старые Бурасы, на улице Советская.

В квартире односельчанин начал угрожать физической расправой 52-летней женщине и похитил у нее 2 тыс. рублей.