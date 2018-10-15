2018-10-15T18:08:58+03:00
Общество

Панков: Губернатор Саратовской области все вопросы за подчиненных берет на себя

В числе них строительство домов для обманутых дольщиков
Екатерина Семенова
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Николай Панков, депутат Госдумы, опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост, в котором написал, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев все вопросы за подчиненных берет на себя.

- И строительство жилых домов для обманутых дольщиков. Вот и сегодня на рабочей группе все задачи ставит вместо тех, кто должен за них отвечать. И по работе минстроя, и по строительному контролю, и по инвесторам. Там, где строители работают на домах, энергоснабжающие организации обдирают строителей.

Даже там, где областная компания, у которой соглашение с правительством, выставляет через суд претензии по задолженности строителей. Губернатор за то, чтобы дома всячески строить, а АО «Облкоммунэнерго» пытается всячески взымать долги. В такой ситуации оказалась организация Писного. В Балакове ему выставила долги областная компания «Облкоммунэнерго». А может, все они ждут, когда споткнется Радаев, при какой нагрузке? А может, полезней чиновников таких увольнять, чтоб губернатора не подводили? — написал Панков.

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Он отметил, что после озвучивания информации Радаев дал жесткое поручение Тепину не допускать таких случаев обдирания строителей. Лично изучить и держать на контроле такие факты.

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