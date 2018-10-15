В Саратове намерены бороться с липовыми дольщиками ЖСК «Капитель-2002»

СЕГОДНЯ 17:53 2018-10-15T17:53:23+03:00

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На сегодняшнем заседании по решению проблем обманутых дольщиков и достройки проблемных домов обсуждали объект ЖСК «Капитель-2002» на Чернышевского/3-й Дегтярный проезд, сообщает корреспондент «КП-Саратов» с места событий.

- Требуется расселение трех аварийных домов, подготавливаются иски по аффилированным застройщику покупателям квартир, так называемым липовым дольщикам — 147 квартир по 200–700 тыс. рублей они якобы купили. Конкурсный управляющий пропал из поля зрения, — заявил мэр Саратова Михаил Исаев.

Представительница активной группы дольщиков рассказала, что все эти липовые дольщики «не платили ничего вообще». Более того — отселенные с места стройки жители, получившие квартиры в других частях города, оказались снова с долями в этом доме. Честные дольщики теперь вынуждены доплачивать и строить жилье «банде мошенников», которые перепродавали жилье друг другу. К тому же конкурсный управляющий, по словам дольщиков, не заинтересован в решении их проблем, скрывается от общения, не подает необходимые иски в суд.

Радаев пообещал, что минстрой и горадминистрация обязательно будут инициировать смену такого конкурсного управляющего.

Внимание привлекло и ООО Стройкомплекс-2002». Здесь на начало ноября планируется собрание кредиторов. Все оформления объекта незавершенного строительства и земельный участок процедурно планируются в январе. До лета 2019 года уже должно начаться строительство. Жилой дом №2 в Новосоколовогорском поселке Волжского района готов на 65%, здесь 276 обманутых дольщиков.

Прокурор области заметил, что делают все, чтобы разыскать спрятанное имущество мошенников и обанкротившихся застройщиков. И предложил всю имеющуюся информацию направлять в прокуратуру.