Дольщикам ЖСК «Волга» необходимо досдать до 42 тыс. рублей с квадратного метра

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-15T17:37:32+03:00

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ЖСК «Волга» (бывший «Буй» на Сакко и Ванцетти, 31) будет добирать деньги до 42 тысяч рублей с квадратного метра с дольщиков.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», на совещании по обманутым дольщикам глава Саратова Михаил Исаев заявил, что те, кто заплатил меньше, будут досдавать до этой суммы.

- У нас там люди получали квартиры по 8, по 17 тыс. рублей за квадратный метр. Решили мы собирать деньги, но вот эти люди, они непростые, платить не собираются, и как мы их заставим? Это люди из власти, они и сейчас там, сидят, ручонки потирают, — возмутилась одна из дольщиц.

При этом было отмечено, что уже собрали 290 млн рублей, но часть денег «ушла неизвестно куда».

Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо предложил выход: есть решение суда, который на основании того, что эти люди не выполняют решение общего собрания ЖСК, должны быть исключены.

Депутат Областной думы Леонид Писной заявил, что деньги уже начали собирать дополнительн и уже через неделю он как инвестор готов выйти на площадку и начать строительство.

- Остальное будем решать по ходу пьесы, — заметил Писной.

Высказалась и депутат Государственной думы Ольга Баталина.

- Говорят о уводе средств на этой стройке, но проверка правоохранителей проводилась, не нашли поводов для уголовного дела. Сейчас новых заявлений нет. Люди, которые там купили квартиры, не бедные. Некоторые по 4-6 квартир, так что с кого собирать деньги есть, — уверена она.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что необходимо еще раз провести собрание с дольщиками и двигаться вперед.