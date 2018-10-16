2018-10-16T10:14:32+03:00
Недвижимость

Валерий Радаев поручил ООО «Шэлдом» строить проблемный дом на Чапаева быстрее

Объект планировали сдать в 2020 году
Александр Уриевский
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Ольга Баталина, депутат Государственной думы РФОльга Баталина, депутат Государственной думы РФФото: Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области продолжается обсуждение ситуации с проблемными домами.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», был рассмотрен дом ЖСК «Прометей». Дом достраивает ООО «Шэлдом».

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что темп работ его не устраивает. Строительная компания и мэр города пообещали достройку в 2020 году.

- Я не согласен с вашей позицией, не буду ее принимать, запишите в поручения — ускорить. «Шэлдом» строит быстрее. В Солнечном школу в 20 тыс. кв метров за полгода строим. А тут 17-этажей дома три года собираемся строить. Что-то у вас там не так, Ольга Юрьевна, — заметил Радаев в адрес куратора долгостроя депутата Госдумы Ольги Баталиной.

- Все там так, — отреагировала Баталина. По ее словам, подрядчик работает в силу своих возможностей и график стройки основан на реальных расчетах.

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