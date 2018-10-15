ООО «КВС» не отключало воду в поселке Мирный
Специалисты проверяют исправность запорной арматуры на коммуникациях
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В настоящее время ООО «Концессии водоснабжения Саратов» не проводит работ, связанных с ограничением водоснабжения абонентов пос.Мирный (Молочка, Семхоз).
В связи с поступающими обращениями граждан по вопросу отсутствия холодного водоснабжения, специалисты компании для выяснения причин сложившейся ситуации проводят обследование запорной арматуры на коммуникациях.
Подвоз воды будет организован по заявкам районной администрации.