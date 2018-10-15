Николай Панков строителям гимназии №89: Доверие надо восстанавливать работой

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-15T17:02:09+03:00

Он заявил, что темп работ не позволяет ликвидировать отставание от графика

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Депутат Государственной Думы Николай Панков отметил, что реконструкция здания гимназии №89 идет в темпе, который не позволяет ликвидировать отставание от графика строительства.

Проект реконструкции учебного учреждения реализуется по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Оно расширится на 400 мест, также будут построены современная столовая и актовый зал.

Сегодня состоялась очередная рабочая встреча на строительной площадке в Елшанке. В ней приняли участие подрядные организации, представители городской администрации и местные жители.

Впервые за долгое время на рабочее совещание прибыл руководитель НППФ «Строй-Реставрация» Александр Исаев. По его словам, на объекте задействовано около 70 рабочих, в скором времени планируется ликвидировать отставание от графика, которое сегодня составляет три недели.

- Все это вы говорите хорошо и правильно, вот только доверия со стороны людей к вам уже нет. Ни по количеству рабочих, ни по срокам, ни по решению задач с материалами и ресурсами. Впечатление, что люди лучше вас знают ситуацию на объекте, потому что бывают здесь по несколько раз в день. И их утраченное доверие надо восстанавливать только работой, — подчеркнул Николай Панков.

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Депутат напомнил, что реконструируемый объект – зона ответственности городской власти, которая должна контролировать и соблюдение графика, и распределение фронта работ.

- Глава города Исаев будет лично отчитываться перед спикером Госдумы о том, как идет реконструкция гимназии. Давайте расписывать пошагово, кто какие работы выполняет, чтобы, если не хватает ресурсов и рабочих рук, своевременно ставить вопрос об усилении. Пока сдвигов не видно, — отметил Николай Панков.