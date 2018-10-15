2018-10-15T16:51:52+03:00
Общество

Минсельхоз надеется, что «Саратовский молочный комбинат» передумает уходить в Чувашию

Чиновники надеются получить льготные кредиты
Алексей МОЛЧАНОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В правительстве Саратовской области сегодня проходит пресс-конференция министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», был задан вопрос о судьбе Саратовского молочного комбината. Напомним, руководство предприятия намерено перенести производство в Чувашию, якобы из-за неблагоприятного инвестиционного климата в нашем регионе.

- На сегодняшний день предприятие работает, продукцию выпускает. Что касается инвестиционного климата, то министерство обращается за получением льготных кредитных ресурсов и надеется, что решение перенести производство в другой регион будет пересмотрено, — отметила Татьяна Кравцева.

По словам заместителя председателя правительства Алексея Стрельникова, Саратовской области не грозит дефицит молочной продукции.

- Молока хватает, — уверен он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков: Губернатор Саратовской области все вопросы за подчиненных берет на себя
В Саратове намерены бороться с липовыми дольщиками ЖСК «Капитель-2002»
Дольщикам ЖСК «Волга» необходимо досдать до 42 тыс. рублей с квадратного метра
ООО «КВС» не отключало воду в поселке Мирный
Николай Панков строителям гимназии №89: Доверие надо восстанавливать работой
Достройку дома ЖСК «Наш дом на Шелковичной» планируют в конце 2020 года
На Московском шоссе обнаружен цех нелегального алкоголя
Почти 500 тыс. жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа
Фирма по производству картона загрязнила реку Чардым
Поиски жены в Саратове закончились проникновением в чужой дом
Дни здоровья с «ЭнергосбыТ Плюс» прошли в Балакове
Жириновский встал на защиту экс-министра Соколовой, чтобы досадить коммунистам
Николай Панков о строительстве дома в Елшанке: Мы живем результатом, а не процессом
В саратовском кафе у посетителя украли телефоны и деньги
Более 100 учебных учреждений в Саратовской области остаются без отопления
Саратовские аграрии получат 332 млн рублей из федерального бюджета
В Петровске перед операцией 11-классника избивали ногами и руками
Объекты соцсферы в Саратове на 70% подключены к отоплению
Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 млн рублей
Николай Панков: Будущий спорткомплекс обретает реальные черты
На трассе под Саратовом заснувший водитель съехал в кювет