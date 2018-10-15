Минсельхоз надеется, что «Саратовский молочный комбинат» передумает уходить в Чувашию

СЕГОДНЯ 16:51 2018-10-15T16:51:52+03:00

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В правительстве Саратовской области сегодня проходит пресс-конференция министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», был задан вопрос о судьбе Саратовского молочного комбината. Напомним, руководство предприятия намерено перенести производство в Чувашию, якобы из-за неблагоприятного инвестиционного климата в нашем регионе.

- На сегодняшний день предприятие работает, продукцию выпускает. Что касается инвестиционного климата, то министерство обращается за получением льготных кредитных ресурсов и надеется, что решение перенести производство в другой регион будет пересмотрено, — отметила Татьяна Кравцева.

По словам заместителя председателя правительства Алексея Стрельникова, Саратовской области не грозит дефицит молочной продукции.

- Молока хватает, — уверен он.