Достройку дома ЖСК «Наш дом на Шелковичной» планируют в конце 2020 года

СЕГОДНЯ 16:34 2018-10-15T16:35:21+03:00

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В правительстве Саратовской области сегодня, 15 октября, проходит очередное совещание по решению проблем обманутых дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», рассматриваются восемь домов, срок возобновления строительства которых не определен.

ЖСК «Наш дом на Шелковичной», (угол улиц Б. Садовая и Шелковичной) достраивать будет компания «Лестер». Достройка планируется в 4-м квартале 2020 года. Было отмечено, что сейчас идут дискуссии с каждым собственником, идет перепланировка дома. Стало больше 1-2-комнатных квартир. Готовность сейчас составляет 15%. На объекте зарегистрированы 132 обманутых дольщика.

Губернатор Валерий Радаев призвал сенатора Сергея Аренина, который курирует объект, показать прогресс в работах. Тот ответил, что площадка так долго была заморожена, что ее разморозка требует времени. Его поддержал представитель «Лестера».

- Мы работаем, проводим перепланировку, уговариваем дольщиков, которые сейчас будут получать вместо трехкомнатной квартиры две однокомнатных, — заявил он.

Тем не менее Радаев заметил, что от находки инвестора ничего не прибавляется.

- Дом как стоял 20 лет, так и стоит. Никаких изменений. Ничего никуда не продвинулось. Такой куратор мощнейший — и никуда не продвинулись. Проведите общую встречу с дольщиками строителями и надо продвигаться. Очень плохая ситуация по этому дому — заявил Радаев Аренину.