На Московском шоссе обнаружен цех нелегального алкоголя

СЕГОДНЯ 16:24 2018-10-15T16:24:12+03:00

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В Ленинском районе Саратова 15 октября прокуратура и ОБЭП проверил рейд и выявили цех нелегального алкоголя.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, производство и склад располагались в Промзоне на Московском шоссе.

Дельцы подделывали алкоголь известных брендов — коньяк, виски, водка, вино, шампанское. Всего было обнаружено более 150 тыс. бутылок, готовых к отгрузке.

Кроме того выявлены поддельные акцизные марки, бочки со спиртом общим объемом около 60 тонн, линия по розливу, а также химикаты для придания спирту вид алкогольных напитков.

Начата проверка.