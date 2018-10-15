Почти 500 тыс. жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа
Из них 100 тыс. детей
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В Саратовской области по состоянию на 15 октября от гриппа за счет бюджета сделали прививки 489,7 тыс. жителей.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, вакцинированы 101 тыс. детей и 340 тыс. взрослых.
При этом 3,5 тыс. человек сделали прививку в мобильных комплексах или торговых центрах.
Всего вакцинацию прошли 44,4% от запланированного числа жителей области.
Вторая партия вакцины будет поставлена в регион после 22 октября.