Фирма по производству картона загрязнила реку Чардым
В Новобурасском районе Саратовской области прокуратура выявила загрязнения водоема.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, основанием для проверки послужили жалобы местных жителей.
Было установлено, что в марте 2018 года компания по производству картона сбросила сточные воды в водоем-отстойник. Однако после этого произошел прорыв плотины, загрязненная жидкость попала в Чардым.
Из-за этого было приостановлено водоснабжение расположенных ниже по течению населенных пунктов.
Специалисты взяли пробы воды и установили, что в ней превышены предельно допустимые концентрации токсических химикатов, что создало угрозу окружающей среде.
В связи с этим в отношении организации возбуждено уголовное дело.