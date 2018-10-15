Фирма по производству картона загрязнила реку Чардым

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-15T15:57:04+03:00

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В Новобурасском районе Саратовской области прокуратура выявила загрязнения водоема.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, основанием для проверки послужили жалобы местных жителей.

Было установлено, что в марте 2018 года компания по производству картона сбросила сточные воды в водоем-отстойник. Однако после этого произошел прорыв плотины, загрязненная жидкость попала в Чардым.

Из-за этого было приостановлено водоснабжение расположенных ниже по течению населенных пунктов.

Специалисты взяли пробы воды и установили, что в ней превышены предельно допустимые концентрации токсических химикатов, что создало угрозу окружающей среде.

В связи с этим в отношении организации возбуждено уголовное дело.