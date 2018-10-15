Поиски жены в Саратове закончились проникновением в чужой дом

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-15T15:43:40+03:00

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В Ленинском отделе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего и 28-летнего саратовцев. Их обвиняют в незаконном проникновении в жилище.

- Следствие считает, что 1 июля мужчины искали супругу младшего из них и установили адрес, где она может быть. Придя утром в дом на 1-й проезд Строителей им никто не открыл. Тогда граждане выбили дверь ногами и проникли в помещение, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

29-летний хозяин жилища, увидев незваных гостей, попросил их удалиться. После ухода он позвонил в полицию, а те, в свою очередь, оперативно установили личности злоумышленников.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.